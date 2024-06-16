Ветеринары научились воскрешать собак: удивительный случай в Великобритании

В Великобритании ветеринары воскресили собаку

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В Великобритании ветеринары спасли собаку после того, как у неё остановилось сердце на целых 10 минут.

Фото: unsplash.com by Robert Larsson squareddesign is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Инцидент произошёл в Солихалле, графство Уэст-Мидлендс.

Спаниель по кличке Каспер внезапно перестал дышать на глазах у своей хозяйки, которая немедленно повезла его в ближайшую ветеринарную клинику.

Ветеринары диагностировали у Каспера сердечную недостаточность и отёк лёгких. Через несколько минут его сердце остановилось, и он перестал дышать. По словам врачей, в таких случаях реанимация редко бывает успешной.

Тем не менее, сердечно-легочная реанимация вернула пса к жизни.

Медики подтвердили, что с медицинской точки зрения Каспер был мёртв несколько минут.

Хозяйка выразила благодарность врачам за спасение своего любимого питомца.