Ветеринары научились воскрешать собак: удивительный случай в Великобритании

В Великобритании ветеринары спасли собаку после того, как у неё остановилось сердце на целых 10 минут.
Инцидент произошёл в Солихалле, графство Уэст-Мидлендс.
Спаниель по кличке Каспер внезапно перестал дышать на глазах у своей хозяйки, которая немедленно повезла его в ближайшую ветеринарную клинику.
Ветеринары диагностировали у Каспера сердечную недостаточность и отёк лёгких. Через несколько минут его сердце остановилось, и он перестал дышать. По словам врачей, в таких случаях реанимация редко бывает успешной.
Тем не менее, сердечно-легочная реанимация вернула пса к жизни.
Медики подтвердили, что с медицинской точки зрения Каспер был мёртв несколько минут.
Хозяйка выразила благодарность врачам за спасение своего любимого питомца.
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