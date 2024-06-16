Фруктовый салат с манго и клубникой: фантастическое блюдо

Клубничный салат с манго: изысканное удовольствие

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат с манго и клубникой доставит вам огромное удовольствие. Киви и чёрный виноград в этом рецепте не обязательны, однако их добавление придаст вашему салату совершенно новый вкус и аромат.

Фото: flickr.com by @yakobusan Jakob Montrasio is licensed under CC BY 2.0.

В этот салат можно добавить любые фрукты по вашему выбору. Это блюдо можно приготовить всего за 15 минут.

Ингредиенты

2 средних манго

Горсть чёрного винограда

Клубника (8 штук)

1 киви

1/2 столовой ложки сока лайма

1 столовая ложка сахара

1 столовая ложка оливкового масла

Приготовление

Вымойте манго и очистите от кожуры. Затем нарежьте манго небольшими кусочками и переложите в большую миску. Нарежьте клубнику и добавьте её к манго вместе с виноградом и киви. Теперь приготовьте заправку для салата, смешав в небольшой миске оливковое масло, сахар и сок лайма. Залейте этой заправкой салат и хорошо перемешайте.