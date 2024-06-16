Фруктовый салат с манго и клубникой: фантастическое блюдо

Салат с манго и клубникой доставит вам огромное удовольствие. Киви и чёрный виноград в этом рецепте не обязательны, однако их добавление придаст вашему салату совершенно новый вкус и аромат.
В этот салат можно добавить любые фрукты по вашему выбору. Это блюдо можно приготовить всего за 15 минут.
Вымойте манго и очистите от кожуры. Затем нарежьте манго небольшими кусочками и переложите в большую миску. Нарежьте клубнику и добавьте её к манго вместе с виноградом и киви. Теперь приготовьте заправку для салата, смешав в небольшой миске оливковое масло, сахар и сок лайма. Залейте этой заправкой салат и хорошо перемешайте.
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