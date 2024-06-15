Забытые причины выпадения волос: что стоит учитывать помимо обычного

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Неожиданные причины потери волос: точка зрения специалиста

1:40
Моя семья » Красота и стиль

Выпадение волос всегда является серьезной проблемой для женщин. Однако часто мы начинаем искать причины вовсе не там, где они на самом деле, что делает восстановление здоровья волос и кожи головы гораздо сложнее. Мы рассмотрели наиболее частые причины, которые часто упускаются из виду, совместно со специалистом.

Неожиданные причины потери волос: точка зрения специалиста
Фото: Wikipedia by Kim Newberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Пониженный иммунитет может значительно влиять на состояние волос. Подверженные высоким нагрузкам женщины часто сталкиваются с усиленным выпадением волос, вызванным стрессом и недостаточной защитой организма. Регуляция графика работы и эффективные методы управления стрессом могут помочь в этом случае.

Принятие избыточного количества медикаментов также может быть причиной потери волос. Некоторые лекарства могут вызывать неожиданные побочные эффекты, включая аллопецию, даже если эта реакция не указана в инструкции. Особенно чувствительны к этому антидепрессанты и обезболивающие.

Окружающая среда играет ключевую роль в здоровье волос. Жесткая вода при мытье головы может существенно ухудшить их состояние и способствовать их выпадению. Несбалансированное питание также может негативно сказаться на качестве волос и вызвать проблемы с волосистой частью головы.

Частое использование головных уборов, таких как шапки и шляпы, может приводить к ухудшению состояния волос. Недостаток кислорода, необходимого коже головы, может вызвать проблемы с волосами, особенно если убор носится длительное время или в жаркую погоду.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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