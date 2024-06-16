Дырки на листьях щавеля: рассказываем о самых частых вредителях культуры

Самые распространённые вредители щавеля

0:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Если на листьях щавеля появляются дырки, это может быть результатом нападения различных вредителей. Некоторые из наиболее вероятных включают следующих насекомых:

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Жук-листоед. Многие виды жуков могут питаться щавелевыми листьями, оставляя характерные дырки.

Червец. Личинки червецов могут также проникать в листья и питаться их тканями, что приводит к появлению дырок.

Моль щавелевая. Это насекомое также может быть причиной дырок на листьях щавеля, так как его личинки питаются листовыми тканями.

Слуга. Это ещё один тип насекомого, который может атаковать щавель, питаясь его листьями и оставляя характерные дырки.

Для определения конкретного вредителя и принятия мер по его уничтожению рекомендуется тщательно осмотреть растение и по возможности использовать методы борьбы с вредителями.