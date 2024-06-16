Инцидент на борту Alaska Airlines: пьяный пассажир приставал к стюардессе

Пьяный пассажир устроил скандал на рейсе Alaska Airlines

0:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пьяный пассажир рейса Alaska Airlines из Сиэтла в Анкоридж устроил скандал на борту, приставал к стюардессе и грубо общался с другими пассажирами, сообщает Anchorage Daily News.

Фото: flickr.com by eltpics is licensed under CC BY-NC 2.0

По имеющейся информации, мужчина громко кричал во время раздачи еды и агрессивно реагировал на замечание от другого пассажира. Помимо этого, он включил громкую музыку, заявив, что его наушники сломаны, и вел себя неадекватно. В объяснительной записке пассажир описал свое поведение как "милое" и утверждал, что выпил только две банки пива.

В настоящее время проводится расследование инцидента.