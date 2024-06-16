Пьяный пассажир рейса Alaska Airlines из Сиэтла в Анкоридж устроил скандал на борту, приставал к стюардессе и грубо общался с другими пассажирами, сообщает Anchorage Daily News.
По имеющейся информации, мужчина громко кричал во время раздачи еды и агрессивно реагировал на замечание от другого пассажира. Помимо этого, он включил громкую музыку, заявив, что его наушники сломаны, и вел себя неадекватно. В объяснительной записке пассажир описал свое поведение как "милое" и утверждал, что выпил только две банки пива.
В настоящее время проводится расследование инцидента.
В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.