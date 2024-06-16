Анна Семенович сравнила Жанну Фриске со старшей сестрой: "Всех нас поддерживала"

Певица Анна Семенович рассказала о характере покойной певицы Жанны Фриске.
На премии "Муз-ТВ" выступила группа "Блестящие". Вместо Жанны Фриске на сцену вышла сестра покойной звезды Наталья Фриске.
Семенович призналась, что дух конкуренции присутствовал в их музыкальном коллективе, однако потом все участницы группы сдружились.
"Жанна очень была духовным человеком, она постоянно летала на Бали, медитировала. Практиковала уже тогда. Она была очень цельная, очень духовно напитанная. Она все принимала в жизни. Очень как-то по сестрински… Как старшая сестра нас всех поддерживала максимально, как могла", — рассказала Анна в интервью на YouTube-шоу "Законы жизни".
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