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У морских черепах выросло количество защитных щитков: причина вовсе не в изменении климата

Учёные зафиксировали рост числа защитных щитков у морских черепах

0:52
Наука

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) обнаружили увеличение количества защитных щитков панциря у оливковых черепах с острова Шри-Ланка, что связано с эволюционными процессами адаптации к изменяющейся окружающей среде.

Учёные зафиксировали рост числа защитных щитков у морских черепах
Фото: unsplash.com by Wexor Tmg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Исследование 655 черепашат из девяти кладок выявило 120 различных вариантов щитков, что отражает внутривидовое генетическое разнообразие. Выяснилось, что дифференциация щитков обусловлена генетическими различиями родителей, а не климатическими факторами, сообщает ТАСС.

Роговые щитки, оставаясь эволюционно стабильными более 200 млн лет, демонстрируют индивидуальную изменчивость, которая часто связана с воздействием температуры в критические периоды эмбрионального развития.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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