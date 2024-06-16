Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) обнаружили увеличение количества защитных щитков панциря у оливковых черепах с острова Шри-Ланка, что связано с эволюционными процессами адаптации к изменяющейся окружающей среде.
Исследование 655 черепашат из девяти кладок выявило 120 различных вариантов щитков, что отражает внутривидовое генетическое разнообразие. Выяснилось, что дифференциация щитков обусловлена генетическими различиями родителей, а не климатическими факторами, сообщает ТАСС.
Роговые щитки, оставаясь эволюционно стабильными более 200 млн лет, демонстрируют индивидуальную изменчивость, которая часто связана с воздействием температуры в критические периоды эмбрионального развития.
В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.