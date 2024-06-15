Ребел Уилсон продает особняк в Западном Голливуде за 4,15 миллиона долларов

Ребел Уилсон продает свой роскошный особняк в Западном Голливуде

1:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Австралийская актриса Ребел Уилсон решила продать свой особняк. За недвижимость в Западном Голливуде она просит 4,15 миллиона долларов, сообщает New York Post (NYP).

Фото: PxHere is licensed under CC0

Знаменитость приобрела эту собственность в 2016 году за 2,95 миллиона долларов и использовала ее преимущественно как офис. Именно в этом доме Уилсон написала свою скандальную автобиографию, недавно опубликованную. В основном она живет в другом своем доме, также расположенном в Голливудских холмах, всего в пяти милях от продаваемого особняка.

Общая площадь дома составляет 4409 квадратных футов. На двух этажах расположены пять спален, столько же ванных комнат, кухня с открытой планировкой, личный кинотеатр и кабинет. В доме есть несколько каминов. Гараж был переоборудован в тренажерный зал. В крытом внутреннем дворике находится бассейн, окруженный живой изгородью и клумбами.