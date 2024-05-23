Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кинокритикам понравился новый фильм Кирилла Серебренникова
Страхование помогло троим сибирякам погасить кредит и ипотеку
"КП": россияне возмущены заброшенным состояние могилы Александра Градского
Томат, который растёт до 6 метров в высоту
Прилучный обратился в суд с иском против Муцениеце из-за прав их общих детей
Продюсер Красная рассказала о спорах Пугачёвой и Ротару из-за гонораров
Избегайте этого: устаревшие методы лечения прыщей и акне
Телеведущая Бондарчук призналась, что несколько лет не могла развестись с мужем
В дилерских центрах появились Lada Largus
Очень сладкий, богатый витаминам черничный смузи со шпинатом, кокосовым молоком и греческим йогуртом

Черничный смузи со шпинатом: рецепт полезного напитка

0:42
Еда

Шпинат никогда не отличался особыми вкусовыми качествами. Довольно пресный продукт, тем не менее он богат важными питательными веществами, включая витамины А, С и К.

Черничный смузи со шпинатом: рецепт полезного напитка
Фото: flickr.com by FitTasteTic is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Смешайте шпинат со сладкой черникой, тогда вы получите максимальную пользу и вкус. Кроме того, черника богата антиоксидантами.

Ингредиенты

  • 2 ягоды клубники
  • 1 банан
  • 2/3 стакана греческого йогурта
  • 2/3 стакана замороженной черники
  • 1 стакан листьев шпината
  • 1/2 стакана кокосового или миндального молока
  • 1 столовая ложка молока
  • Мёд по вкусу

Приготовление

Смешайте все ингредиенты в блендере.

Смузи с черникой
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Телеведущая Лера Кудрявцева назвала юриста Екатерину Гордон абьюзером и истеричкой

Телеведущая Лера Кудрявцева обрушилась с упрёками на свою подругу Екатерину Гордон.

Лера Кудрявцева раскритиковала Катю Гордон: абьюзер и истеричка
Садальский объяснил, почему Виктория Боня не попала на Каннский фестиваль
Станислав Садальский рассказал, почему Викторию Боню не пустили на Каннский фестиваль
Рассаде томатов после пересадки в теплицу - обязательно: вот чем её полейте — корни окрепнут и пойдут в рост
Садальский высмеял компанию Собчак на Каннском фестивале: "От них фотографы разбегались"
Потеря Киевом Клещеевки открывает дорогу на Славянск и Краматорск Дмитрий Плотников Премьер Британии Сунак объявил о досрочных выборах. Самоубийственный шаг? Любовь Степушова "Оперативная линия": если будет команда, то БПЛА США собьют над морем Олег Володин
Брюки-клёш: рекомендации по выбору подходящего фасона для разных типов фигуры
Когда начинать закрывать двери теплицы на ночь?
Подтягивание с нуля на турнике: гайд-основа по тренировке
Подтягивание с нуля на турнике: гайд-основа по тренировке
Последние материалы
Прилучный обратился в суд с иском против Муцениеце из-за прав их общих детей
Потеря Киевом Клещеевки открывает дорогу на Славянск и Краматорск
Продюсер Красная рассказала о спорах Пугачёвой и Ротару из-за гонораров
Черничный смузи со шпинатом: рецепт полезного напитка
В США прокомментировали намерение Алжира вступить в альянс под руководством Китая
Избегайте этого: устаревшие методы лечения прыщей и акне
Телеведущая Бондарчук призналась, что несколько лет не могла развестись с мужем
В дилерских центрах появились Lada Largus
Установлен электродинамический механизм ускорения ионов в начале вакуумного пробоя
Руководство к похудению рук
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников