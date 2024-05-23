Очень сладкий, богатый витаминам черничный смузи со шпинатом, кокосовым молоком и греческим йогуртом

Черничный смузи со шпинатом: рецепт полезного напитка

0:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Шпинат никогда не отличался особыми вкусовыми качествами. Довольно пресный продукт, тем не менее он богат важными питательными веществами, включая витамины А, С и К.

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Смешайте шпинат со сладкой черникой, тогда вы получите максимальную пользу и вкус. Кроме того, черника богата антиоксидантами.

Ингредиенты

2 ягоды клубники

1 банан

2/3 стакана греческого йогурта

2/3 стакана замороженной черники

1 стакан листьев шпината

1/2 стакана кокосового или миндального молока

1 столовая ложка молока

Мёд по вкусу

Приготовление

Смешайте все ингредиенты в блендере.