Очень сладкий, богатый витаминам черничный смузи со шпинатом, кокосовым молоком и греческим йогуртом
Черничный смузи со шпинатом: рецепт полезного напитка
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Шпинат никогда не отличался особыми вкусовыми качествами. Довольно пресный продукт, тем не менее он богат важными питательными веществами, включая витамины А, С и К.
Фото: flickr.com by FitTasteTic is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Смешайте шпинат со сладкой черникой, тогда вы получите максимальную пользу и вкус. Кроме того, черника богата антиоксидантами.
Ингредиенты
- 2 ягоды клубники
- 1 банан
- 2/3 стакана греческого йогурта
- 2/3 стакана замороженной черники
- 1 стакан листьев шпината
- 1/2 стакана кокосового или миндального молока
- 1 столовая ложка молока
- Мёд по вкусу
Приготовление
Смешайте все ингредиенты в блендере.
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