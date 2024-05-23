В автосалонах Lada появилась старая модель "АвтоВАЗа"

В дилерских центрах появились Lada Largus

1:06 Your browser does not support the audio element. Авто

Серийные автомобили Lada Largus, собранные на ижевском заводе, начали поступать к дилерам. Об этом сообщили в паблике "На заводе Ижевск" в социальной сети "ВКонтакте".

Фото: Wikipedia by Dogs.barking.duster.rolling is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

"Первые серийные Lada Largus уже заняли своё почётное место в выставочном зале главного дилерского центра "Иж-Лада". Хотя продажи ижевских автомобилей ещё не начались, уже сегодня можно составить впечатление о новых моделях Lada Largus", — говорится в сообщении.

Производство Lada Largus было возобновлено "АвтоВАЗом" 15 мая 2024 года. Первые автомобили, выпущенные в Ижевске, включают универсал в версии Classic и коммерческий фургон.

В России производство Lada Largus прекратилось весной 2022 года, после чего "АвтоВАЗ" выпустил несколько партий машин. Последние 650 автомобилей были собраны летом 2023 года. До недавнего времени их можно было найти у дилеров, но теперь все запасы полностью распроданы.