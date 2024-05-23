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Спасаем кошку от желания прыгать с окна без парашюта: должен знать каждый владелец

Эксперты дали ответ, как спасти кошку от падения с окна

1:20
Зоосфера » Кошки

Каждый владелец домашнего питомца стремится защитить его от различных опасностей.

Эксперты дали ответ, как спасти кошку от падения с окна
Фото: flickr.com by Melv_L - MACASR is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Для этого многие хозяева кошек устанавливают на окна обычные москитные сетки или специальные "антикошачьи" сетки. Но насколько они действительно надежны?

Оказывается, любая москитная сетка, независимо от того, выполнена она с пластиковым или алюминиевым каркасом, может выпасть из креплений, так как материал каркаса гнется. Даже замена пластиковых Z-креплений на металлические не решает проблему, потому что из-за гибкости самой рамки сетка вместе с полотном легко вылетает из креплений. При ударе или надавливании сетка может согнуться и отпружинить от окна. Крепления, вероятно, останутся целыми, а сетка просто выпадет из них.

Кроме того, кошки могут легко разорвать даже новую москитную сетку своими острыми когтями. А сетки, которые уже год или более подвергаются воздействию температурных колебаний и ультрафиолета, становятся еще менее прочными и рвутся гораздо быстрее.

Поэтому, чтобы не подвергать жизнь вашего пушистого друга опасности, не открывайте окна без специальных защитных средств или используйте, например, антикошачьи решетки.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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