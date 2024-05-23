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Как убрать жир на руках: какие нужны упражнения

Руководство к похудению рук

Спорт

Для того чтобы сделать руки худее, необходимо сочетать правильное питание с регулярными упражнениями.

Как убрать ЖИР на руках? Работаем с передней и задней поверхностями рук

Важно включать в свой рацион больше белка, овощей и фруктов, а также контролировать потребление углеводов и жиров. Пейте больше чистой воды, а также старайтесь употреблять меньше соли. 

Чтобы убрать жир на руках и укрепить мышцы, можно выполнять упражнения с отягощением, такие как отжимания, подтягивания, жим гантелей и многое другое.

Регулярные кардио-упражнения, такие как бег, плавание или велосипед, помогут сжигать жир по всему телу, включая руки.

Не забывайте также про растяжку и массаж, чтобы сохранить гибкость и улучшить кровообращение в руках.

Соблюдая правильный режим питания, занимаясь спортом и следуя советам специалистов, вы сможете сделать руки стройнее и подтянутыми.

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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