"Холодная война": стало известно, почему Пугачёва и Ротару недолюбливали друг друга

Продюсер Красная рассказала о спорах Пугачёвой и Ротару из-за гонораров

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телевизионный продюсер Алина Красная в беседе с "КП" заявила, что основная причина конфликтов между советскими певицами Аллой Пугачёвой и Софией Ротару заключалась в размере гонораров.

Фото: youtube.com by канал Алла Пугачева is licensed under public domain

Так, если Ротару узнавала, что Пугачёва будет участвовать с ней в одном мероприятии, то поднимала ценник. Исполнительница точно знала, что выступать задёшево ее коллега не будет.

"Так, к примеру, за участие в музыкальном фестивале в Баку Пугачева в свое время получила полмиллиона долларов. Ротару узнала об этом уже постфактум и страшно гневалась, поскольку ей заплатили в два раза меньше", — призналась продюсер.

Это касалось не только оплаты труда, но и условий организации концертов. Ротару, узнав, что Пугачёва прилетела в Баку на частном джете, потребовала себе такой же на обратную дорогу.

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