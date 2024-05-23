"Холодная война": стало известно, почему Пугачёва и Ротару недолюбливали друг друга

Телевизионный продюсер Алина Красная в беседе с "КП" заявила, что основная причина конфликтов между советскими певицами Аллой Пугачёвой и Софией Ротару заключалась в размере гонораров.
Так, если Ротару узнавала, что Пугачёва будет участвовать с ней в одном мероприятии, то поднимала ценник. Исполнительница точно знала, что выступать задёшево ее коллега не будет.
"Так, к примеру, за участие в музыкальном фестивале в Баку Пугачева в свое время получила полмиллиона долларов. Ротару узнала об этом уже постфактум и страшно гневалась, поскольку ей заплатили в два раза меньше", — призналась продюсер.
Это касалось не только оплаты труда, но и условий организации концертов. Ротару, узнав, что Пугачёва прилетела в Баку на частном джете, потребовала себе такой же на обратную дорогу.
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