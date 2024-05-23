Сибиряки своим примером продемонстрировали, как с помощью страхования погасить кредит в банке

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Страхование помогло троим сибирякам погасить кредит и ипотеку

2:23
Страхование

Страхование жизни и здоровья не является обязательным условием при получении потребительского или ипотечного кредита, но может оказаться неоценимым помощником в сложных жизненных ситуациях. Опрос Банки. ру среди ведущих российских страховых компаний выявил несколько случаев, когда такие полисы стали решающим фактором в жизни заемщиков.

Страхование помогло троим сибирякам погасить кредит и ипотеку
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Так, 43-летняя жительница Новосибирска была застрахована в "СберСтраховании жизни". После того как у неё в 2022 году обнаружили рак молочной железы и была установлена инвалидность второй группы, она обратилась в страховую компанию. Женщине выплатили 2 млн рублей — эта сумма позволила ей полностью погасить ипотечный кредит.

Ещё один клиент компании из Ханты-Мансийска, оформивший потребительский кредит на пять лет, также воспользовался страхованием жизни и здоровья. В новогоднюю ночь 2023 года у него произошел инфаркт миокарда, после чего страховая компания выплатила ему 1,1 млн рублей, что позволило мужчине закрыть кредит.

В случае с клиентом "Зетта Страхование" из Новосибирска, застраховавшим свою ипотеку в марте 2022 года на 20 лет, трагедия случилась в августе того же года, когда он получил травму на работе. В июне 2023 года ему присвоили вторую группу инвалидности, что сделало мужчину нетрудоспособным. Страховая компания выплатила ему 2,9 млн рублей, на которые был погашен ипотечный кредит.

"Однако важно иметь в виду, что список страховых случаев может отличаться в разных страховых программах. Чтобы понимать, в какой ситуации вы сможете обратиться к страховщику за выплатой, всегда внимательно читайте правила страхования перед покупкой полиса. Интерес для клиента может представлять не только перечень рисков и условия, при которых производится выплата возмещения, но также исключения из страхового покрытия", — предупреждает эксперт-аналитик Банки. ру Илья Чуриков

Ранее "Ингосстрах" рассказал о самой популярной фамилии среди своих клиентов.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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