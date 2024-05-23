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Ивановы из 80-х: российский страховщик раскрыл, кто чаще всего покупает полисы

Большинство клиентов "Ингосстраха" носят фамилии Иванов и Кузнецов

1:41
Страхование

Самыми распространенными клиентами "Ингосстраха" оказались россияне с фамилией Иванов (22 тысячи). Такие данные опубликовал страховщик, проанализировав базу страхователей за 76 лет работы.

Большинство клиентов "Ингосстраха" носят фамилии Иванов и Кузнецов
Фото: freepik.com by Drazen Zigic is licensed under public domain

По данным компании, за Ивановыми следуют Кузнецовы (15 тысяч клиентов) и Поповы (около 13 тысяч). В топ-5 также вошли Смирновы и Петровы — 12 и 10 тысяч соответственно.

Анализ показал, что в регионах за пределами Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга Ивановы и Петровы чаще всего живут в Чувашской Республике, Кузнецовы — в Нижегородской области, Поповы предпочитают Воронежскую область, а Смирновы — Вологодскую область.

Компания также изучила даты рождения клиентов и выявила, что особенно активно страховые услуги используют люди, родившиеся в 1980-е годы.

Самыми популярными датами рождения среди клиентов являются 10 июня 1987 года, 5 мая 1987 года, 14 мая 1987 года, 22 апреля 1987 года и 8 июля 1986 года. Примерно 2,7 тысячи клиентов отмечают свой день рождения 29 февраля, празднуя его раз в четыре года, отметил страховщик.

Ранее выяснилось, какое поколение россиян раньше всего становится финансово независимым.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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