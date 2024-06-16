Эти ошибки убивают вашу коробку передач: как избежать дорогостоящего ремонта

Как правильно переключать передачи в автомобиле: советы экспертов

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Переключение передач в автомобиле требует соблюдения определенных правил для предотвращения преждевременного износа трансмиссии. Эксперты рекомендуют полностью выжимать педаль сцепления, плавно её отпускать и уверенно перемещать рычаг передач.

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Распространенные ошибки включают езду на полусцеплении, удержание ноги на педали сцепления, и руку на рычаге переключения. Остановка с выжатым сцеплением и включение задней передачи во время движения также вредны. Для бензиновых двигателей передачи следует менять при 2500 об/мин, для дизельных — при 2000 об/мин.

Езда на низких оборотах с резким ускорением может вызвать LSPI, особенно в турбированных двигателях, что может привести к серьезным повреждениям двигателя.