Коты против кошек: кого выбрать для дома и почему вы можете ошибиться

Кого завести — кота или кошку: причина для выбора пола не только в разнице характера

1:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

При выборе кота или кошки в качестве домашнего питомца многие обращают внимание на их характер.

Фото: unsplash.com by Mikhail Vasilyev is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Считается, что коты более независимы, а кошки – более ласковы и покладисты. Однако существуют другие важные аспекты, которые стоит учитывать, ведь предсказать характер питомца не всегда возможно.

Давайте рассмотрим, в каких случаях кот может быть лучшим выбором, чем кошка, и наоборот. Каждое животное обладает своими преимуществами и недостатками.

Коты считаются более верными компаньонами, чем кошки. Они ценят заботу и внимание со стороны хозяина. Кошки ласковы, но чаще всего тогда, когда им что-то нужно.

Для жителей частных домов, которые планируют выпускать питомца на улицу, лучше подойдет кот. Причины можно не объяснять, особенно если владельцы против стерилизации и кастрации.

С другой стороны, кошки ловят мышей и других мелких грызунов чаще, благодаря своим сильным охотничьим инстинктам. Кроме того, кошки ведут более активный образ жизни, особенно ночью, когда коты уже готовятся ко сну.

Коты демонстрируют чудеса преданности, порой не уступая собакам. Они могут ходить за хозяином по пятам.

Однако в период гормональных всплесков некастрированные коты могут не только метить территорию, но и проявлять агрессию. В такие периоды поведение кошек более предсказуемо.