Решила проблемы: Боня вернулась в Монако после проблем

Виктория Боня с дочерью вернулась во Францию после проблем с документами

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Виктория Боня не успела вовремя подать документы на продление вида на жительство в Монако из-за пластической операции в Америке, пропустив нужный срок. Осенью ей пришлось вернуться в Россию.

Фото: Wikipedia by Matthiasmullie is licensed under CC BY-SA 4.0

Весной к ней в Москву прилетела дочь Анджелина, и теперь они вместе возвращаются во Францию, захватив с собой кошку Мурку. Боня радостно сообщила, что Мурка рада путешествию, хотя сначала испугалась переноски. Недавно выяснилось, что Виктория живет не в Монако, а в маленьком городке на юге Франции в съемной квартире.