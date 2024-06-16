Виктория Боня не успела вовремя подать документы на продление вида на жительство в Монако из-за пластической операции в Америке, пропустив нужный срок. Осенью ей пришлось вернуться в Россию.
Весной к ней в Москву прилетела дочь Анджелина, и теперь они вместе возвращаются во Францию, захватив с собой кошку Мурку. Боня радостно сообщила, что Мурка рада путешествию, хотя сначала испугалась переноски. Недавно выяснилось, что Виктория живет не в Монако, а в маленьком городке на юге Франции в съемной квартире.
В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.