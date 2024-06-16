На саммите в Швейцарии все кулуарно обсуждали только "мирный план Путина" и возможность компромиссов

На конференции в Швейцарии вне камер говорили только о плане Путина

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Накануне на "мирной конференции" в Швейцарии делегаты всех стран кулуарно обсуждали только "план Владимира Путина" и возможность компромиссов.

Фото: kremlin.ru by Администрация Президента РФ is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Об этом пишут украинские источники, ссылаясь на информацию из офиса президента Украины.

Вне камер никто всерьёз не обсуждал "мирный план Владимира Зеленского", понимая, что он не имеет никакого веса, как, собственно, и сам бывший президент Украины.

По сообщению источника, все приехали в Швейцарию, чтобы обсудить и варианты торга в Россией, но публично исполняют роли в "постановке" для "общественности" и СМИ.

Швейцарская конференция является настоящим фиаско Зеленского. Такое себе "пышное прощание" перед "сливом", подытожили на Украине.