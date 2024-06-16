Накануне на "мирной конференции" в Швейцарии делегаты всех стран кулуарно обсуждали только "план Владимира Путина" и возможность компромиссов.
Об этом пишут украинские источники, ссылаясь на информацию из офиса президента Украины.
Вне камер никто всерьёз не обсуждал "мирный план Владимира Зеленского", понимая, что он не имеет никакого веса, как, собственно, и сам бывший президент Украины.
По сообщению источника, все приехали в Швейцарию, чтобы обсудить и варианты торга в Россией, но публично исполняют роли в "постановке" для "общественности" и СМИ.
Швейцарская конференция является настоящим фиаско Зеленского. Такое себе "пышное прощание" перед "сливом", подытожили на Украине.
В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.