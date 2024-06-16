Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фермерские хозяйства Великобритании пострадали от сильных дождей и наводнений
Как правильно переключать передачи в автомобиле: советы экспертов
Путеводитель для интровертов: 5 уникальных туристических мест
Кого завести — кота или кошку: причина для выбора пола не только в разнице характера
На конференции в Швейцарии вне камер говорили только о плане Путина
Российская компания Sitronics Group запустит производство судов на водороде
Business Insider: Гибридная работа повышает удовлетворенность работой
Виктория Боня с дочерью вернулась во Францию после проблем с документами
Самые частые вредители рукколы
Огурцы будут крупные и хрустящие: в июне подкормите их этим продуктов из кухни — они это просто обожают

Подкормка овсянкой зарядит огурцы на рост

0:53
Садоводство » Овощи

Эта подкормка уникальна. Она богата питательными веществами, такими как тиамин, магний, фосфор, цинк, марганец, железо, селен, и представляет собой источник углеводов, необходимых огурцам для набора массы и формирования крупных, хрустящих и вкусных плодов.  

Подкормка овсянкой зарядит огурцы на рост
Фото: commons.wikimedia.org by Marrik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Для приготовления этой подкормки возьмите одну ложку овсянки, залейте её кипятком и дождитесь остывания. Затем добавьте ложечку дрожжей и хорошо размешайте. Лучше всего подождать день, чтобы подкормка настоялась. Затем разбавьте этот концентрат в 10 литрах воды и добавьте одну капельку йода, хорошо перемешайте. Подкармливайте огурцы этим раствором, давая по 1.5 литра на кустик.

Ранее мы рассказали, чем подкормить лук

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Российские бойцы завладели передовым боевым роботом в зоне СВО: эстонская разработка послужит на пользу ВПК РФ

В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.

Российские бойцы завладели эстонским боевым роботом THeMIS
Доллар, как мировая резервная валюта, не перестает себя дискредитировать
Токсичность доллара раскрылась во всей красе
Улучшаем урожай лука солью: когда и как вносить, чтобы получить отличный результат
Масляные обработки - эффективное и безопасное средство от колорадского жука
Выступлением в МИДе Путин поднял ставки и этим припёр Киев к стенке Дмитрий Плотников Афганский гость в королевском дворце Абу-Даби: причины и выводы Александр Трубин Мирный план Путина по Украине отвергнут. Последствия: у РФ будут новые субъекты Любовь Степушова
Лолита раскрыла секрет похудения перед Премией МУЗ-ТВ: отказ от черешни и фруктов
Как нужно готовить брокколи, чтобы сохранить в ней максимум полезных веществ
Стоимость Lada Vesta бьёт рекорды: в России автомобили подорожали почти вдвое
Стоимость Lada Vesta бьёт рекорды: в России автомобили подорожали почти вдвое
Последние материалы
Фермерские хозяйства Великобритании пострадали от сильных дождей и наводнений
Как правильно переключать передачи в автомобиле: советы экспертов
Подкормка овсянкой зарядит огурцы на рост
Путеводитель для интровертов: 5 уникальных туристических мест
Кого завести — кота или кошку: причина для выбора пола не только в разнице характера
На конференции в Швейцарии вне камер говорили только о плане Путина
Российская компания Sitronics Group запустит производство судов на водороде
Business Insider: Гибридная работа повышает удовлетворенность работой
Виктория Боня с дочерью вернулась во Францию после проблем с документами
Самые частые вредители рукколы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников