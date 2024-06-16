Огурцы будут крупные и хрустящие: в июне подкормите их этим продуктов из кухни — они это просто обожают

Эта подкормка уникальна. Она богата питательными веществами, такими как тиамин, магний, фосфор, цинк, марганец, железо, селен, и представляет собой источник углеводов, необходимых огурцам для набора массы и формирования крупных, хрустящих и вкусных плодов.
Для приготовления этой подкормки возьмите одну ложку овсянки, залейте её кипятком и дождитесь остывания. Затем добавьте ложечку дрожжей и хорошо размешайте. Лучше всего подождать день, чтобы подкормка настоялась. Затем разбавьте этот концентрат в 10 литрах воды и добавьте одну капельку йода, хорошо перемешайте. Подкармливайте огурцы этим раствором, давая по 1.5 литра на кустик.
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