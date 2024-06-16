Знай врага в лицо: названы самые распространённые вредители рукколы — причина дырок на листьях

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Самые частые вредители рукколы

1:13
Садоводство » Вредители и болезни

Дырки на рукколе могут быть вызваны различными вредителями. Некоторые из них включают в себя следующих насекомых.

Самые частые вредители рукколы
Фото: creativecommons.org by Michał is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en

Блошки-блошечницы (Altica spp). Это небольшие жуки, которые могут причинить вред листьям рукколы, оставляя мелкие дырочки.

Моль (Plutella xylostella). Моль рукколы — это насекомые с маленькими, узкими крыльями, чьи личинки питаются листьями, образуя дырки и создавая складки.

Тля. Тля может также атаковать рукколу, питаясь её соками. Они обычно образуют большие колонии на нижней стороне листьев, и их наличие может привести к появлению дырок на листьях.

Слизевики. Хотя это не насекомые, слизевики могут также причинить вред рукколе, питаясь её листьями и создавая характерные дырки.

Подземные грызуны. Иногда причиной дырок на рукколе могут быть подземные грызуны, такие как моль или мыши, которые могут подкапываться к корням растений, повреждая их.

Для определения конкретного вредителя и разработки стратегии борьбы с ним рекомендуется тщательно осмотреть растения.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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