Знай врага в лицо: названы самые распространённые вредители рукколы — причина дырок на листьях

Дырки на рукколе могут быть вызваны различными вредителями. Некоторые из них включают в себя следующих насекомых.
Блошки-блошечницы (Altica spp). Это небольшие жуки, которые могут причинить вред листьям рукколы, оставляя мелкие дырочки.
Моль (Plutella xylostella). Моль рукколы — это насекомые с маленькими, узкими крыльями, чьи личинки питаются листьями, образуя дырки и создавая складки.
Тля. Тля может также атаковать рукколу, питаясь её соками. Они обычно образуют большие колонии на нижней стороне листьев, и их наличие может привести к появлению дырок на листьях.
Слизевики. Хотя это не насекомые, слизевики могут также причинить вред рукколе, питаясь её листьями и создавая характерные дырки.
Подземные грызуны. Иногда причиной дырок на рукколе могут быть подземные грызуны, такие как моль или мыши, которые могут подкапываться к корням растений, повреждая их.
Для определения конкретного вредителя и разработки стратегии борьбы с ним рекомендуется тщательно осмотреть растения.
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