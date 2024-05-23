Бумеры против зумеров: какое поколение россиян раньше всех становится финансово независимым

"Росгосстрах": россияне обретают финансовую независимость к 23-25 годам

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Почти половина россиян (49%) начинают зарабатывать деньги в возрасте 18-23 лет, а к 23-25 годам обретают финансовую независимость, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на результаты исследования "Росгосстраха" и банка "Открытие".

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Отмечается, что раньше всех о доходах, превышающих 100 тыс. рублей в месяц (63%) сообщают представители поколения Z, рождённые в 1997–2012 гг., в то время как среди старших поколений доля таких людей составляет всего 17-22%. При этом 67% зумеров регулярно обращаются за финансовой помощью к родственникам.

Среди молодежи также высока доля тех, кто хотя бы раз брал кредит — 84%, что значительно больше, чем среди представителей других поколений (56-78%). Большинство молодых людей оформляют свой первый кредит до достижения 23 лет.

Поколение бумеров (рожденных в 1946–1964 гг.) становилось финансово независимым раньше всех — 55% его представителей обеспечивали себя сами к 23-25 годам. Среди поколений миллениалов (1981-1996 г. р.) и X (1965-1980 г. р.) этот показатель составляет 47% и 43% соответственно.

Что касается кредитов, то 44% представителей поколения X никогда не имели с ними дела. Среди бумеров доля таких людей составила 33%.

Ранее "СберСтрахование жизни" выяснило, что 78% россиян контролируют свои доходы и расходы.