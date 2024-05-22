Инвестиции, вклады и страхование жизни: какие инструменты россияне используют для накоплений

"СберСтрахование жизни": 78% россиян отслеживают свои расходы и доходы

1:47 Your browser does not support the audio element. Страхование

Исследование, проведённое "СберСтрахованием жизни" и сервисом Работа. ру, показало, что 78% россиян контролируют свои доходы и расходы, а 14% планируют начать вести учёт в ближайшем будущем.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Оставшиеся 8% не считают отслеживание движения финансов необходимым.

Большинство опрошенных (59%) придерживаются сбалансированного подхода к финансам: они отслеживают свои расходы и откладывают примерно столько же, сколько тратят. Около четверти (24%) респондентов признались, что не контролируют свои финансы и тратят больше, чем откладывают. Только 17% участников исследования отметили, что откладывают больше, чем тратят.

Что касается инструментов управления финансами, то 48% россиян предпочитают использовать банковские приложения. Ещё 31% участников удерживают всю необходимую информацию в голове. Бумажный блокнот для записи расходов использует каждый пятый (19%), а каждый восьмой (12%) ведёт записи в смартфоне.

11% респондентов предпочитают для учёта использовать Excel, 7% — специализированные приложения, а 1% имеют персонального финансового менеджера в банке. 18% опрошенных не используют никакие инструменты для учёта своих расходов.