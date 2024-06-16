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"Это издевательство" Прохор Шаляпин откровенно о жестоком детстве и непростых отношениях с отцом

Прохор Шаляпин рассказал о тяжелом детстве и насилии в семье

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Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин в программе "Основано на реальных событиях" на НТВ откровенно рассказал о тяжелом детстве и насилии в семье. Певец впервые поделился подробностями о своём отце, Андрее Захаренкове, который был алкоголиком и часто применял физическое насилие к родным.

Прохор Шаляпин рассказал о тяжелом детстве и насилии в семье
Фото: Wikipedia by Kalendar is licensed under CC BY-SA 4.0

Шаляпин вспоминает, как отец бил его мать на его глазах, что стало для него шоком. Будущему артисту также доставалось: в одном из эпизодов отец бросил его с дивана, причинив травмы.

Шаляпин признался, что так и не смог простить отца за жестокое обращение. В 2017 году он встретился с отцом, находившимся в психиатрической клинике, но не почувствовал родственных чувств. Вскоре Андрей Захаренков скончался от цирроза печени.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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