"Это издевательство" Прохор Шаляпин откровенно о жестоком детстве и непростых отношениях с отцом

Прохор Шаляпин рассказал о тяжелом детстве и насилии в семье

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин в программе "Основано на реальных событиях" на НТВ откровенно рассказал о тяжелом детстве и насилии в семье. Певец впервые поделился подробностями о своём отце, Андрее Захаренкове, который был алкоголиком и часто применял физическое насилие к родным.

Фото: Wikipedia by Kalendar is licensed under CC BY-SA 4.0

Шаляпин вспоминает, как отец бил его мать на его глазах, что стало для него шоком. Будущему артисту также доставалось: в одном из эпизодов отец бросил его с дивана, причинив травмы.

Шаляпин признался, что так и не смог простить отца за жестокое обращение. В 2017 году он встретился с отцом, находившимся в психиатрической клинике, но не почувствовал родственных чувств. Вскоре Андрей Захаренков скончался от цирроза печени.