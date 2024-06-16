Фитнес без лишнего напряжения: выбираем оптимальные виды активности с Исаевым

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Спортивные занятия без стресса: выбор для прихода к форме с минимальными усилиями

1:05
Моя семья » Красота и стиль

Фитнес-инструктор Руслан Исаев поделился советами о спортивных занятиях, которые помогут поддерживать форму без излишнего напряжения.

Спортивные занятия без стресса: выбор для прихода к форме с минимальными усилиями
Фото: commons.wikimedia.org by Hanako.R is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Плавание. Плавание идеально подходит для поддержания тонуса, особенно если у вас есть ограничения по физической активности. Это не средство для резкого снижения веса, но отлично улучшает гибкость при нескольких часах занятий в бассейне.

Йога. Руслан рекомендует йогу как способ замедлиться и снять стресс. Растяжка, которую предлагают асаны, может усилить эффект от кардио и силовых тренировок в зале.

Велосипед. Этот вид спорта предлагает выбор между тренажером и уличным велосипедом. Велосипед эффективно нагружает бедра и икры, но нужно учитывать состояние суставов.

Боулинг. Руслан считает боулинг приятным и полезным занятием. Эта игра развивает координацию и равновесие, а также может быть отличной дополнительной тренировкой к бегу или домашним упражнениям.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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