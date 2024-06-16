Фитнес без лишнего напряжения: выбираем оптимальные виды активности с Исаевым

Фитнес-инструктор Руслан Исаев поделился советами о спортивных занятиях, которые помогут поддерживать форму без излишнего напряжения.
Плавание. Плавание идеально подходит для поддержания тонуса, особенно если у вас есть ограничения по физической активности. Это не средство для резкого снижения веса, но отлично улучшает гибкость при нескольких часах занятий в бассейне.
Йога. Руслан рекомендует йогу как способ замедлиться и снять стресс. Растяжка, которую предлагают асаны, может усилить эффект от кардио и силовых тренировок в зале.
Велосипед. Этот вид спорта предлагает выбор между тренажером и уличным велосипедом. Велосипед эффективно нагружает бедра и икры, но нужно учитывать состояние суставов.
Боулинг. Руслан считает боулинг приятным и полезным занятием. Эта игра развивает координацию и равновесие, а также может быть отличной дополнительной тренировкой к бегу или домашним упражнениям.
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