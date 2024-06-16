Ученые Сибирского федерального университета анонсировали о разработке передовой технологии изготовления проволоки, при помощи которой можно значительно усилить прочность и надежность швов в обшивках воздушных судов, корпусах судов и ракет.
В наше время для создания металлических швов используется проволока на основе алюминия, а также магния и редкоземельного скандия, который отвечает за высокую прочность получаемого сплава.
Такая проволока изготавливается при помощи гидравлических прессов, и до 20 % скандия уходит в производственные отходы в процессе ее создания.
Ученые из СФУ предлагают альтернативную технологию производства сверхпрочной проволоки, которая комбинирует прессование с литьем и последующим прокатом. Этот метод оказывается более экономически выгодным, сохраняет больший объем скандия, а сама проволока обладает повышенной прочностью.
Важно отметить, что специалисты из Красноярска не только разработали данную методику, но и подготовили соответствующее оборудование. Кроме того, патент на эту разработку уже получен.
В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.