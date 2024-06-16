Новейшая российская разработка укрепит фюзеляжи самолетов

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Ученые из СФУ работаю над передовой технологией, позволяющей укрепить самолеты

1:12
Наука

Ученые Сибирского федерального университета анонсировали о разработке передовой технологии изготовления проволоки, при помощи которой можно значительно усилить прочность и надежность швов в обшивках воздушных судов, корпусах судов и ракет.

Ученые из СФУ работаю над передовой технологией, позволяющей укрепить самолеты
Фото: airliners.net by Timo Breidenstein is licensed under GNU Free Documentation License

В наше время для создания металлических швов используется проволока на основе алюминия, а также магния и редкоземельного скандия, который отвечает за высокую прочность получаемого сплава.

Такая проволока изготавливается при помощи гидравлических прессов, и до 20 % скандия уходит в производственные отходы в процессе ее создания.

Ученые из СФУ предлагают альтернативную технологию производства сверхпрочной проволоки, которая комбинирует прессование с литьем и последующим прокатом. Этот метод оказывается более экономически выгодным, сохраняет больший объем скандия, а сама проволока обладает повышенной прочностью.

Важно отметить, что специалисты из Красноярска не только разработали данную методику, но и подготовили соответствующее оборудование. Кроме того, патент на эту разработку уже получен.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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