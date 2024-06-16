Соседские коты разлюбят ваш участок: вот что нужно сделать — животные будут проходить мимо

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Как отвадить котов от дачного участка?

1:42
Садоводство » Советы

Чтобы чужие коты не метили территорию вашего участка, нужно перекрыть им доступ во двор. Это задача не из легких, так как даже высокий забор не всегда остановит кота, особенно если поблизости растет дерево. Важно устранить все щели под калиткой и воротами.

Как отвадить котов от дачного участка?
Фото: https://www.flickr.com/photos/kevenlaw/2128446368/ by Keven Law from Los Angeles, USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Кроме ограды, можно воздействовать на органы чувств котов: обоняние, осязание, зрение и слух.

Слух

Коты не любят шуршащие поверхности. Если они наступят на такой материал один раз, то вряд ли вернутся на эту территорию.

Ультразвуковой отпугиватель с датчиком движения. Он стоит недешево и не везде продается, но можно найти в зоомагазинах. Звук не влияет на людей, но коты боятся приближаться.

Осязание

Создайте "красную черту" из щебня или мелких острых камней по периметру участка. Ширина полосы должна быть не менее метра, чтобы кот не перепрыгнул.

Избегайте песка во дворе. Коты предпочитают рыхлую почву, поэтому плотная или влажная земля им не понравится.

Обоняние

Коты обладают острым обонянием, поэтому следующие способы будут эффективны:

Уксус или нашатырный спирт. Эти вещества можно нанести на любые поверхности, и коты не приблизятся ближе чем на 3-4 метра. Недостаток — они быстро испаряются.

Перец чили. Если посадить это растение, то в радиусе нескольких метров не будет ни одного кота.
Специальные средства из зоомагазинов, такие как "Антигадин", нейтрализуют запах меток. Коты не будут метить повторно на те же места.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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