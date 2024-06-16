Мороженое из чёрного чая: необычное сочетание, но получается очень вкусно

Чайное мороженое: как приготовить

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Чай и мороженое — казалось бы, несовместимые ингредиенты, однако на кухне действительно можно творить чудеса. Чайное мороженое — это вкусный летний десерт, который вы можете легко приготовить из обычных ингредиентов.

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Ингредиенты

2 стакана молока

2 стакана густых сливок

4 пакетика чёрного чая

1 столовая ложка ванильного экстракта

1,5 столовой ложки сахара

Приготовление