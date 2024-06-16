Мороженое из чёрного чая: необычное сочетание, но получается очень вкусно

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Чайное мороженое: как приготовить

1:05
Еда

Чай и мороженое — казалось бы, несовместимые ингредиенты, однако на кухне действительно можно творить чудеса. Чайное мороженое — это вкусный летний десерт, который вы можете легко приготовить из обычных ингредиентов.

Чайное мороженое: как приготовить
Фото: alegriphotos.com by Unknown author is licensed under Free Art License

Ингредиенты

  • 2 стакана молока
  • 2 стакана густых сливок
  • 4 пакетика чёрного чая
  • 1 столовая ложка ванильного экстракта
  • 1,5 столовой ложки сахара

Приготовление

  1. В кастрюлю влейте молоко и сливки и хорошо перемешайте. Также добавьте чайные пакетики и дайте настояться 7-8 минут. Перемешайте смесь и выбросьте чайные пакетики. Переложите смесь в миску.
  2. В ту же миску добавьте сахар и тщательно перемешайте, пока сахар полностью не растворится в смеси. Добавьте ванильный экстракт и хорошо перемешайте. Затем накройте миску полиэтиленовой плёнкой и поставьте в холодильник на 7-8 часов.
  3. Переложите смесь в мороженицу и заморозьте в морозилке.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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