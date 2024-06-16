Мороженое из чёрного чая: необычное сочетание, но получается очень вкусно

Чай и мороженое — казалось бы, несовместимые ингредиенты, однако на кухне действительно можно творить чудеса. Чайное мороженое — это вкусный летний десерт, который вы можете легко приготовить из обычных ингредиентов.
Фото: alegriphotos.com by Unknown author is licensed under Free Art License
Ингредиенты
2 стакана молока
2 стакана густых сливок
4 пакетика чёрного чая
1 столовая ложка ванильного экстракта
1,5 столовой ложки сахара
Приготовление
В кастрюлю влейте молоко и сливки и хорошо перемешайте. Также добавьте чайные пакетики и дайте настояться 7-8 минут. Перемешайте смесь и выбросьте чайные пакетики. Переложите смесь в миску.
В ту же миску добавьте сахар и тщательно перемешайте, пока сахар полностью не растворится в смеси. Добавьте ванильный экстракт и хорошо перемешайте. Затем накройте миску полиэтиленовой плёнкой и поставьте в холодильник на 7-8 часов.
Переложите смесь в мороженицу и заморозьте в морозилке.