Встреча с собакой не всегда проходит так, как нам бы хотелось: некоторые животные могут проявлять агрессию по разным причинам.
Если вы заметили поблизости стаю собак, разумнее всего будет изменить маршрут, чтобы избежать потенциально опасной ситуации.
Если вас укусила бездомная собака, следует тщательно обработать рану: промыть её хозяйственным мылом и нанести бактерицидное средство.
После этого не стоит ждать признаков бешенства — необходимо сразу обратиться в медицинское учреждение, так как промедление может быть смертельным.
Если агрессивно ведет себя ваш питомец или другая домашняя собака, нужно провести обследование животного на предмет бешенства.
В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.