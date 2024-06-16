Что делать, если вас укусила собака: рекомендации врачей

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Врачи рассказали, что делать, если вас укусила собака

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Зоосфера » Собаки

Встреча с собакой не всегда проходит так, как нам бы хотелось: некоторые животные могут проявлять агрессию по разным причинам.

Врачи рассказали, что делать, если вас укусила собака
Фото: commons.wikimedia.org by Jean-Pol GRANDMONT is licensed under Creative Commons CC0 License

Если вы заметили поблизости стаю собак, разумнее всего будет изменить маршрут, чтобы избежать потенциально опасной ситуации.

Если вас укусила бездомная собака, следует тщательно обработать рану: промыть её хозяйственным мылом и нанести бактерицидное средство.

После этого не стоит ждать признаков бешенства — необходимо сразу обратиться в медицинское учреждение, так как промедление может быть смертельным.

Если агрессивно ведет себя ваш питомец или другая домашняя собака, нужно провести обследование животного на предмет бешенства.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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