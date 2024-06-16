Как обеспечить себе спокойный и комфортный сон в самолёте: метод "пересечения альфа-моста"

Как быстро заснуть в самолёте: 4 простых шага для комфортного сна в воздухе

1:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Спокойный и комфортный сон в самолёте — мечта многих, но часто это бывает сложно. Большинство людей сталкиваются с трудностями при попытке заснуть на борту. Однако существует простой метод, который может помочь быстро уснуть в самолёте.

Фото: flickr.com by Bernal Saborio is licensed under CC BY-SA 2.0

Этот метод, известный как "пересечение альфа-моста", недавно был описан психологом в Instagram. Он включает четыре простых шага, которые можно выполнить прямо во время полёта.

Первый шаг - найти удобное положение или сидение (хотя это может быть непросто в самолёте, стоит попытаться). Затем закройте глаза и посчитайте до 30.

Второй шаг - откройте глаза и посчитайте до пяти, глядя на маленькую полоску, похожую на полумесяц.

Третий шаг - снова закройте глаза и сосчитайте до 30.

Четвёртый шаг - откройте глаза, снова посмотрите на полумесяц, сосчитайте до пяти, закройте глаза и сосредоточьтесь на дыхании. Большинство людей засыпают уже после первого цикла этих шагов.

Почему же нам так сложно уснуть в самолёте?

Согласно исследованию, опубликованному в Журнале управления воздушным транспортом, причина кроется в различных факторах, таких как уровень шума и комфорт сидений.

Некоторые исследования показывают, что сочетание медикаментозной терапии с определёнными условиями освещения и окружающей среды может помочь справиться с бессонницей на длительных перелётах. Страх перед полётом и беспокойство о комфортных условиях также могут негативно сказываться на качестве сна. Кроме того, опыт полётов может влиять на способность заснуть в воздухе.