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Лолита шокировала откровениями о препаратах для похудения и высказалась против дресс-кода

Лолита Милявская рассказала о своем похудении и выразила мнение о дресс-коде

0:46
Шоу-бизнес

Лолита Милявская, заметно похудевшая и сменившая имидж, выступила на "Премии МУЗ-ТВ 2024. Возвращение" не только как номинант и артист, но и дебютировала в роли ведущей. На красной дорожке она появилась в черном мини-платье.

Лолита Милявская рассказала о своем похудении и выразила мнение о дресс-коде
Фото: flickr.com by Рассел Бернис is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В интервью "Комсомольской Правде" Лолита резко высказалась против использования препаратов для диабетиков для похудения, называя это глупостью и опасностью для здоровья. Она призналась, что имеет опыт экспериментов с разными таблетками, но советует обратиться к эндокринологу для безопасного похудения. Певица также высказалась против введения дресс-кода для артистов, считая это опасным из-за риска перегрева на сцене.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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