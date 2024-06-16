Лолита Милявская, заметно похудевшая и сменившая имидж, выступила на "Премии МУЗ-ТВ 2024. Возвращение" не только как номинант и артист, но и дебютировала в роли ведущей. На красной дорожке она появилась в черном мини-платье.
В интервью "Комсомольской Правде" Лолита резко высказалась против использования препаратов для диабетиков для похудения, называя это глупостью и опасностью для здоровья. Она призналась, что имеет опыт экспериментов с разными таблетками, но советует обратиться к эндокринологу для безопасного похудения. Певица также высказалась против введения дресс-кода для артистов, считая это опасным из-за риска перегрева на сцене.
В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.