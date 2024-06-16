Лолита шокировала откровениями о препаратах для похудения и высказалась против дресс-кода

Лолита Милявская рассказала о своем похудении и выразила мнение о дресс-коде

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лолита Милявская, заметно похудевшая и сменившая имидж, выступила на "Премии МУЗ-ТВ 2024. Возвращение" не только как номинант и артист, но и дебютировала в роли ведущей. На красной дорожке она появилась в черном мини-платье.

Фото: flickr.com by Рассел Бернис is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В интервью "Комсомольской Правде" Лолита резко высказалась против использования препаратов для диабетиков для похудения, называя это глупостью и опасностью для здоровья. Она призналась, что имеет опыт экспериментов с разными таблетками, но советует обратиться к эндокринологу для безопасного похудения. Певица также высказалась против введения дресс-кода для артистов, считая это опасным из-за риска перегрева на сцене.