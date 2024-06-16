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Кризис на рынке жилья Москвы: треть продавцов сталкивается с трудностями в продажах

Продавцы квартир в Москве сталкиваются с проблемами в продажах

1:47
Недвижимость

Продавцы квартир в Москве массово сталкиваются с проблемами при продаже жилья. Аналитики компании "Инком-Недвижимость" выяснили, что причиной стал резко снизившийся интерес к недвижимости в столице, как сообщает РБК.

Продавцы квартир в Москве сталкиваются с проблемами в продажах
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

По данным исследования, почти треть продавцов (70 процентов) отметили трудности с продажей квартир. За первые пять месяцев 2024 года количество сделок сократилось на 30 процентов. Аналитики объясняют это значительным снижением спроса, вызванным недоступностью ипотеки для большинства потенциальных покупателей.

На фоне низкого интереса к недвижимости растет количество одновременно выставленных на продажу квартир. В Старой Москве за год количество объектов увеличилось на 8 процентов и достигло 94,8 тысячи, а в Новой Москве — на 1,2 процента, до 8600 объектов.

Несмотря на низкий спрос, цены на жилье в столице продолжают расти. С мая 2023 года по май 2024 года средняя стоимость квадратного метра в Старой Москве увеличилась на 3 процента, достигнув 283,2 тысячи рублей, а в Новой Москве — на 2 процента, до 206,6 тысячи рублей.

Директор направления "Вторичный рынок" компании "Инком-Недвижимость" Сергей Шлома отметил, что в перспективе цены будут снижаться, но плавно — примерно на 1 процент в месяц. В настоящее время владельцы просто снимают с продажи объекты, которые не удалось быстро реализовать.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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