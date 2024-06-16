Основные ошибки ухода за кожей вокруг глаз: советы от эксперта для идеального ухода

Косметолог поделилась информацией о частых ошибках в уходе за кожей вокруг глаз

1:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кожа вокруг глаз требует особого ухода, так как возрастные изменения и ошибки в уходе проявляются здесь среди первых. Косметолог Ольга Рустамова поделилась самыми распространенными ошибками в уходе за этой нежной областью.

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Неправильное применение средств часто приводит к негативным последствиям, таким как покраснение или стянутость кожи. Ольга объясняет, что нанесение крема слишком близко к глазной слизистой или слишком интенсивное втирание может вызвать растяжение и раздражение кожи.

Отсутствие защиты от солнца также является распространенной ошибкой. Ольга рекомендует использовать средства с SPF не только на лице, но и специально для кожи вокруг глаз, а также носить качественные солнечные очки для защиты от УФ-лучей. Она подчеркивает важность увлажнения кожи вечером в летний период.

Несоответствие средства потребностям кожи также частая ошибка. Ольга советует выбирать средства в зависимости от индивидуальных потребностей кожи, например, использовать средства с витамином C для борьбы с пигментацией или специализированные средства для упругости кожи, если это требуется.