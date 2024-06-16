Живописный китайский водопад оказался водопроводной трубой

Туристы раскрыли тайну живописного китайского водопада на склоне Юнтая

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Живописный водопад на склоне Юнтая в китайской области Хэнань, спускающийся с высоты 314 метров, ежегодно посещают миллионы отдыхающих со всех концов планеты.

Фото: commons.wikimedia.org by Джошуа Доубек is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Однако, как и у большинства водопадов, у него имеется значительная затруднение — в период засушливого сезона здесь возникает дефицит воды. Для уменьшения последствий такого явления, местные власти прибегли к уловке, которая не понравится далеко не всем.

Один из окружающих создал на платформе TikTok видеоролик, из которого видно, что баланс жидкости водопада летом поддерживается благодаря установленной здесь скрытой бетонной трубе, которая подает воду с вершины сопредельного утеса. Как оказалось, подобные вмешательства в природу не единичны. Согласно информации CNN, на югозападе Китая была построена плотина у водопада Хуангуошу, чтобы гарантировать его стабильную "активность" в течение всего года.

Мнения посетителей насчет не слишком естественной достопримечательности разделились. Один из них считает, что это "нарушение законов природы и прав гостей". Другие утверждают, что "водопровод установлен слишком грубо, его даже не постарались скрыть".

Также есть поддерживающие подобное техническое новшество. Они уверены, что без подающей трубы "люди были бы разочарованы и ничего, в конце концов, не увидели".

https://www.youtube.com/watch?v=HP6ltRxOhjk