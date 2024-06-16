Пхукет, крупнейший остров Таиланда, славится своими живописными пляжами и разнообразными достопримечательностями. Если вы планируете путешествие на Пхукет, вот четыре уникальных места, которые стоит посетить.
Большой Будда
Это впечатляющая 45-метровая статуя, расположенная на холме Накакед, является одной из главных достопримечательностей острова. С площадки у статуи открывается захватывающий вид на весь Пхукет и его окрестности.
Старый город Пхукета
Прогулка по этому историческому району перенесёт вас в прошлое, к богатому культурному наследию острова. Узкие улочки, колониальные здания и яркие магазины создают неповторимую атмосферу. Здесь также можно найти множество кафе и ресторанов с местной кухней.
Храм Ват Чалонг
Ват Чалонг — самый важный буддийский храм на Пхукете, который восхищает своей архитектурой и духовной атмосферой. Здесь хранится множество религиозных артефактов, и каждый посетитель может узнать больше о буддизме и местных традициях.
Симиланские острова
Это архипелаг, расположенный в Андаманском море, считается одним из лучших мест для дайвинга в мире. Кристально чистая вода, богатый подводный мир и белоснежные пляжи делают это место настоящим раем для любителей подводного плавания и природы.
В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.