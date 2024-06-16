Приготовьте на десерт фруктовый салат с мороженым: очень вкусно и полезно

Фруктовый салат с мороженым — очень вкусное и праздничное блюдо. Готовится из ванильного мороженого, фруктовой смеси, сухофруктов и сахарного сиропа. Победите летнюю жару, приготовив этот восхитительный десерт. Он обязательно понравится и детям, и взрослым.
Смешайте в миске сухофрукты, сахарный сироп и измельчённую фруктовую смесь. Добавьте шарик ванильного мороженого и сверху клубнику.
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