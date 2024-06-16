Приготовьте на десерт фруктовый салат с мороженым: очень вкусно и полезно

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Фруктовый салат с мороженым: праздничное блюдо

0:43
Еда

Фруктовый салат с мороженым — очень вкусное и праздничное блюдо. Готовится из ванильного мороженого, фруктовой смеси, сухофруктов и сахарного сиропа. Победите летнюю жару, приготовив этот восхитительный десерт. Он обязательно понравится и детям, и взрослым.

Фруктовый салат с мороженым: праздничное блюдо
Фото: commons.wikimedia.org by ElinorD is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

  • 1 чашка фруктовой смеси
  • 2 чайные ложки сахарного сиропа
  • 1 столовая ложка сухофруктов
  • 4 половинки клубники
  • 1 шарик ванильного мороженого
  • Вафли

Приготовление

Смешайте в миске сухофрукты, сахарный сироп и измельчённую фруктовую смесь. Добавьте шарик ванильного мороженого и сверху клубнику.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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