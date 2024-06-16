Владеть электроминивэном за 7 миллионов: вот сколько вам придется потратить на Voyah Dream

Стоимость владения электрическим минивэном Voyah Dream за 5 лет составит 7,02 млн руб

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Стоимость владения электрическим минивэном Voyah Dream из Китая за 5 лет составит 7,02 млн рублей, согласно данным маркетингового агентства НАПИ, предоставленным Autonews. ru.

Фото: Wikipedia by Woshifongge2006 is licensed under CC BY-SA 4.0

Эта сумма включает расходы на страховые полисы (ОСАГО и каско), покупку и замену шин, топливо, техническое обслуживание, текущий ремонт и налоги. Стоимость владения за 1 год составляет 1,4 млн рублей, за месяц — 117 тыс. рублей, а за 1 км пробега — 70 рублей.

Расчеты проводились для нового Voyah Dream 2023 года выпуска в версии EV, средней стоимостью 9 млн 981 тыс. 300 рублей, при условии эксплуатации в Москве с пробегом 20 тыс. км в год.