Лолита призналась: "Король и Шут" заразили меня своей музыкой!

Поп-исполнительница Лолита Милявская поделилась мнением о популярности группы "Король и Шут". Она отметила, что ей нравятся тексты и энергетика коллектива, восхитившись тем, что группе удалось создать собственный тренд.
Лолита назвала их песни "заразными" в хорошем смысле. Артистка призналась, что сначала относилась к музыкантам по-снобистски, не будучи с ними знакомой и не посетив ни одного концерта, но теперь жалеет об этом
. Коллеги переубедили её, и она увидела в "Короле и Шуте" "своих" людей, особенно после того, как её саму назвали панком. Лолита поделилась этими мыслями в интервью порталу "News.ru".
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