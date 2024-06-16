Лолита призналась: "Король и Шут" заразили меня своей музыкой!

Лолита Милявская объяснила успех группы "Король и Шут" и назвала их музыку "заразной"

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Поп-исполнительница Лолита Милявская поделилась мнением о популярности группы "Король и Шут". Она отметила, что ей нравятся тексты и энергетика коллектива, восхитившись тем, что группе удалось создать собственный тренд.

Фото: инстаграм аккаунт Лолиты Милявской

Лолита назвала их песни "заразными" в хорошем смысле. Артистка призналась, что сначала относилась к музыкантам по-снобистски, не будучи с ними знакомой и не посетив ни одного концерта, но теперь жалеет об этом

. Коллеги переубедили её, и она увидела в "Короле и Шуте" "своих" людей, особенно после того, как её саму назвали панком. Лолита поделилась этими мыслями в интервью порталу "News.ru".