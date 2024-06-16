Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лолита Милявская объяснила успех группы "Король и Шут" и назвала их музыку "заразной"
Губы: способы защиты от сухости и трещи
Фермерские хозяйства Великобритании пострадали от сильных дождей и наводнений
Как правильно переключать передачи в автомобиле: советы экспертов
Подкормка овсянкой зарядит огурцы на рост
Путеводитель для интровертов: 5 уникальных туристических мест
Кого завести — кота или кошку: причина для выбора пола не только в разнице характера
На конференции в Швейцарии вне камер говорили только о плане Путина
Business Insider: Гибридный формат повышает удовлетворенность работой
В России запустят производство судов на водороде

Российская компания Sitronics Group запустит производство судов на водороде

1:32
Наука

Российская компания Sitronics Group, она же производитель зарядных станций для автомобилей, продолжает проверять новейшие технологии "водородных" судов и планирует начать масштабное производство к концу текущего года, чтобы поставить первые корабли заказчикам к 2025 году.

Российская компания Sitronics Group запустит производство судов на водороде
Фото: unsplash.com by Eric Garcia is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Сообщается, что один из таких судов сейчас на верфи и будет передан на тестирование после завершения строительства, которое планируется к концу 2024 года. Решение о запуске серийного производства будет принято на основе результатов испытаний этого корабля и запросов потенциальных клиентов.

Необходимо отметить, что в прошлом году Sitronics провела обширные испытания первого в России водородного судна на реке Неве, которые подтвердили перспективность данной технологии и её способность значительно увеличить автономию электрических судов.

Кроме того, в состав Sitronics Group входит верфь Emperium, где в России впервые в серийном производстве строят пассажирские электрические суда. Компания также располагает собственным конструкторским бюро, судостроительным заводом в Ленинградской области и имеет долю в известной Пермской верфи.

Команда специалистов Sitronics разрабатывает и строит суда различных классов, предназначенных для перевозки от 50 до 200 пассажиров, включая однопалубные Ecobus и двухпалубные прогулочные Ecocruiser.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Российские бойцы завладели передовым боевым роботом в зоне СВО: эстонская разработка послужит на пользу ВПК РФ

В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.

Российские бойцы завладели эстонским боевым роботом THeMIS
Доллар, как мировая резервная валюта, не перестает себя дискредитировать
Токсичность доллара раскрылась во всей красе
Улучшаем урожай лука солью: когда и как вносить, чтобы получить отличный результат
Масляные обработки - эффективное и безопасное средство от колорадского жука
Выступлением в МИДе Путин поднял ставки и этим припёр Киев к стенке Дмитрий Плотников Афганский гость в королевском дворце Абу-Даби: причины и выводы Александр Трубин Мирный план Путина по Украине отвергнут. Последствия: у РФ будут новые субъекты Любовь Степушова
Лолита раскрыла секрет похудения перед Премией МУЗ-ТВ: отказ от черешни и фруктов
Как нужно готовить брокколи, чтобы сохранить в ней максимум полезных веществ
Стоимость Lada Vesta бьёт рекорды: в России автомобили подорожали почти вдвое
Стоимость Lada Vesta бьёт рекорды: в России автомобили подорожали почти вдвое
Последние материалы
Фермерские хозяйства Великобритании пострадали от сильных дождей и наводнений
Как правильно переключать передачи в автомобиле: советы экспертов
Подкормка овсянкой зарядит огурцы на рост
Путеводитель для интровертов: 5 уникальных туристических мест
Кого завести — кота или кошку: причина для выбора пола не только в разнице характера
На конференции в Швейцарии вне камер говорили только о плане Путина
Российская компания Sitronics Group запустит производство судов на водороде
Business Insider: Гибридный формат повышает удовлетворенность работой
Виктория Боня с дочерью вернулась во Францию после проблем с документами
Самые частые вредители рукколы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников