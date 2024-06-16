В России запустят производство судов на водороде

Российская компания Sitronics Group запустит производство судов на водороде

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

Российская компания Sitronics Group, она же производитель зарядных станций для автомобилей, продолжает проверять новейшие технологии "водородных" судов и планирует начать масштабное производство к концу текущего года, чтобы поставить первые корабли заказчикам к 2025 году.

Фото: unsplash.com by Eric Garcia is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Сообщается, что один из таких судов сейчас на верфи и будет передан на тестирование после завершения строительства, которое планируется к концу 2024 года. Решение о запуске серийного производства будет принято на основе результатов испытаний этого корабля и запросов потенциальных клиентов.

Необходимо отметить, что в прошлом году Sitronics провела обширные испытания первого в России водородного судна на реке Неве, которые подтвердили перспективность данной технологии и её способность значительно увеличить автономию электрических судов.

Кроме того, в состав Sitronics Group входит верфь Emperium, где в России впервые в серийном производстве строят пассажирские электрические суда. Компания также располагает собственным конструкторским бюро, судостроительным заводом в Ленинградской области и имеет долю в известной Пермской верфи.

Команда специалистов Sitronics разрабатывает и строит суда различных классов, предназначенных для перевозки от 50 до 200 пассажиров, включая однопалубные Ecobus и двухпалубные прогулочные Ecocruiser.