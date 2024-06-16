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Гибридный формат приносит большую пользу обществу

Business Insider: Гибридная работа повышает удовлетворенность работой

1:20
Экономика

Сторонники гибридной работы говорят, что такой формат помогает достичь лучшего баланса между работой и личной жизнью. Об этом передает Business Insider.

Business Insider: Гибридная работа повышает удовлетворенность работой
Фото: .pexels.com by Negative Space is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В ходе исследования более 1600 сотрудников Trip.com, китайского туристического агентства, были разделены на две группы и отслеживались в течение двух лет. Одна группа работала в офисе пять дней в неделю, в то время как другая проводила три дня в офисе и два дня дома.

 Последняя группа продемонстрировала повышение удовлетворенности работой. Частота увольнений этих сотрудников также снизилась на треть, причем влияние особенно заметно на сотрудников, которые не были менеджерами, женщин и тех, кому приходилось долго добираться на работу.

Исследование показало, что гибридная работа не оказала сильного влияния на производительность работников. 

Авторы пришли к выводу, что гибридная работа может увеличить прибыль компаний за счет снижения числа увольнений, "которые, по оценкам, обходятся примерно в 50% годовой зарплаты человека". Подобный формат "приносит большую пользу обществу, предоставляя сотрудникам ценные удобства (привилегии), сокращая поездки на работу и облегчая уход за детьми".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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