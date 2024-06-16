Британские фермерские хозяйства терпят убытки из-за проливных дождей

Фермерские хозяйства Великобритании пострадали от сильных дождей и наводнений

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министерство окружающей среды, продовольствия и по делам сельских районов Великобритании в прошлом месяце представило первый в истории индекс продовольственной безопасности, установив, что поставки продовольствия были "в целом стабильными”, но весенние проливные дожди оказали "потенциально значительное влияние” на внутреннее производство некоторых культур. Об этом сообщает Bloomberg.

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Премьер-министр Риши Сунак объявил о выделении фермерам программы поддержки от наводнения в размере 50 миллионов фунтов стерлингов (64 миллиона долларов), однако это не поможет полностью восстановиться хозяйствам.

Ущерб от проливных дождей в этом году такой же (если не больше), что и в 2022 году: тогда от засухи пересохли водохранилища, погибли посевы.

В этом году Великобритания будет импортировать на 60% больше пшеницы, чем годом ранее, чтобы увеличить запасы.