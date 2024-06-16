Как защитить губы от сухости и трещин: простые советы для ежедневного ухода

Вчера вы наслаждались солнечным днем, но сегодня страдаете от сухих и потрескавшихся губ? Это распространенная проблема. Несмотря на все усилия по поддержанию увлажненности кожи, непредсказуемые факторы могут привести к пересушиванию губ. Но сохранить их здоровыми, мягкими и чувственными довольно просто, требуя лишь немного заботы и минимальных усилий.
Для начала важно правильно очищать губы, используя мягкие средства и теплую воду, чтобы удалить грязь, масла и остатки макияжа. Отшелушивание является ключом к здоровым губам. Многие упускают этот шаг или боятся переборщить, но мягкие скрабы для губ помогают избавиться от омертвевших клеток, бальзамов и помад. Используйте мягкий эксфолиант один-два раза в неделю для достижения наилучших результатов.
Популярные азиатские патчи для губ, содержащие увлажняющие сыворотки с кокосовым маслом, маслом ши, гиалуроновой кислотой и витаминами, помогают смягчить и увлажнить губы, а также немного увеличивают их объем.
Увлажняющие бальзамы для губ обеспечивают защиту и увлажнение, успокаивают зуд, воспаление и трещины, предотвращают потерю влаги и делают губы более эластичными. Наносите их в течение дня и перед сном для наилучшего эффекта.
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