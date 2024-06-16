Что такое добровольное пенсионное страхование?

Добровольное пенсионное страхование – это система финансовых отношений между страховой компанией и клиентом (выгодоприобретателем), которая помогает создать накопления к определённому сроку (пенсионному возрасту). Зачастую эта форма страхования дополняет обязательное пенсионное страхование и обеспечение.
Обычно целевые пенсионные накопления создаются путём заключения одного из двух видов договоров:
1. Договор пенсионного страхования со страховой компанией, которая специализируется на страховании жизни.
2. Договор негосударственного пенсионного обеспечения с негосударственным пенсионным фондом (НПФ), который выступает в роли страховщика.
В первом случае страхователем может быть как дееспособное физическое, так и юридическое лицо. Страховщик (страховая компания) получает от страхователя взносы, а физические лица являются застрахованными лицами и/или выгодоприобретателями.
Рассмотрим, как строятся отношения между страховщиком жизни и страхователем при заключении договора добровольного пенсионного страхования.
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