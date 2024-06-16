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Что такое добровольное пенсионное страхование?

1:11
Страхование

Добровольное пенсионное страхование – это система финансовых отношений между страховой компанией и клиентом (выгодоприобретателем), которая помогает создать накопления к определённому сроку (пенсионному возрасту). Зачастую эта форма страхования дополняет обязательное пенсионное страхование и обеспечение.

Что такое добровольное пенсионное страхование?
Фото: Freepik by Ads is licensed under CC0

Обычно целевые пенсионные накопления создаются путём заключения одного из двух видов договоров:

1. Договор пенсионного страхования со страховой компанией, которая специализируется на страховании жизни.

2. Договор негосударственного пенсионного обеспечения с негосударственным пенсионным фондом (НПФ), который выступает в роли страховщика.

В первом случае страхователем может быть как дееспособное физическое, так и юридическое лицо. Страховщик (страховая компания) получает от страхователя взносы, а физические лица являются застрахованными лицами и/или выгодоприобретателями.

Рассмотрим, как строятся отношения между страховщиком жизни и страхователем при заключении договора добровольного пенсионного страхования. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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