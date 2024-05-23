"Бабушку поздравлю лично": Харламов обратился к Гузеевой в её день рождения

Юморист Гарик Харламов в Telegram-канале поздравил с юбилеем телеведущую Ларису Гузееву и рассказал, что в этот день праздник отмечает и его родная бабушка.
Комик отметил, что свою родственницу поздравит лично, а коллеге сообщение оставит в соцсетях.
"С днем рождения невероятно талантливая, красивая, добрая и мудрая! До скорых встреч", — написал артист.
С Харламовым у телеведущей связана интересная история — до знакомства комик долгое время выкладывал в блоге нарезки из программы "Давай поженимся!" с юмористическими комментариями. Когда они встретились на съемках фильма "Тёща", то думали, что оба ненавидят друг друга. Однако между ними завязалась дружба.
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