"Бабушку поздравлю лично": Харламов обратился к Гузеевой в её день рождения

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Харламов рассказал, что Гузеева и его бабушка отмечают день рождения в один день

Шоу-бизнес

Юморист Гарик Харламов в Telegram-канале поздравил с юбилеем телеведущую Ларису Гузееву и рассказал, что в этот день праздник отмечает и его родная бабушка.

Харламов рассказал, что Гузеева и его бабушка отмечают день рождения в один день
Фото: Telegram by Личный канал Гарика Харламова в Телеграм is licensed under public domain

Комик отметил, что свою родственницу поздравит лично, а коллеге сообщение оставит в соцсетях.

"С днем рождения невероятно талантливая, красивая, добрая и мудрая! До скорых встреч", — написал артист.

С Харламовым у телеведущей связана интересная история — до знакомства комик долгое время выкладывал в блоге нарезки из программы "Давай поженимся!" с юмористическими комментариями. Когда они встретились на съемках фильма "Тёща", то думали, что оба ненавидят друг друга. Однако между ними завязалась дружба.

Ранее россияне возмутились состоянием могилы музыканта Александра Градского.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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