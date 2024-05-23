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Старые ошибки в лечении акне: чего избегать и как правильно ухаживать за кожей

Избегайте этого: устаревшие методы лечения прыщей и акне

2:15
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Несмотря на доступность косметологов, многие люди продолжают самостоятельно бороться с угревой болезнью и делятся устаревшими "секретами" ухода за проблемной кожей. Эти мифы передаются молодому поколению, которое продолжает использовать неэффективные домашние методы лечения акне. Рассмотрим распространенные ошибки в попытках избавиться от кожных проблем.

Избегайте этого: устаревшие методы лечения прыщей и акне
Фото: Own work by Punsararavishan
  1. Не лечить. Долгое время считалось, что воспаления и угревая болезнь — это просто издержки подросткового возраста, которые пройдут сами собой. На самом деле, угревая болезнь затрагивает людей от 12 до 25 лет, и нередко продолжается в зрелом возрасте, протекая даже тяжелее.
  2. Диета. Ранее считалось, что акне связано с определенными продуктами питания. Однако исследования показали, что строгая диета не избавляет от прыщей. В большинстве случаев акне является наследственным заболеванием, которое может усугубляться различными факторами, включая эндокринные проблемы и питание.
  3. Выдавливание прыщей. Самостоятельное выдавливание прыщей, или аутоэкстракция, широко рекламируется, но может привести к рубцам, увеличению воспалений, инфекциям и психологическим проблемам, таким как дисморфофобия или обсессивно-компульсивное расстройство. Лечение акне часто требует не только косметологического, но и психологического подхода.
  4. Спиртовые средства и лосьоны. Существовал миф, что спиртовые тоники помогут "подсушить" кожу и избавиться от прыщей. Однако постоянное использование спиртовых средств делает кожу чувствительной и склонной к раздражениям. Такие тоники следует применять только после консультации с косметологом и исключительно местно.
  5. Народные средства. Эфирное масло чайного дерева, лимонный сок, мед, различные настойки и аптечные препараты, такие как левомицетин и перекись водорода, не помогают избавиться от причины прыщей. Вместо этого они могут вызвать дерматит, который только усугубляет акне.

 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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