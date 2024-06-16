Туристический поток на Камчатке растёт: к 2030 году ожидается более 1 миллиона туристов в год

Эксперт прогнозирует рост турпотока на Камчатке до 1 млн человек к 2030 году

1:48 Your browser does not support the audio element. Туризм Регионы Россия

Туристический поток на Камчатке продолжает уверенно расти и к 2030 году может превысить 1 миллион человек в год. Об этом заявил эксперт в области устойчивого туризма и представитель фонда "Заповедное посольство" Александр Железняк на фестивале "Слово о русском сердце" в Пекине, сообщает ТАСС.

Фото: Volcano Koryaksky by kuhnmi is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

"Мы видим очень значительный рост турпотока, если в 2021 году Камчатку посещали порядка 250 тыс. туристов, то в 2023 году — уже на 100 тыс. человек больше, и, по разным прогнозам, к 2030 году турпоток может превысить 1 млн человек", — отметил Железняк.

Он подчеркнул, что 11% территории Камчатки охраняются на федеральном или региональном уровне. Среди этих территорий — Долина гейзеров, кальдера вулкана Узон и озеро Курильское, которое является "Меккой для фотографов", приезжающих запечатлеть бурых медведей.

Железняк выразил надежду на активное участие ответственного бизнеса в работе с туристами на охраняемых территориях, чтобы поддерживать баланс между охраной природы и развитием экономики.

Фестиваль "Слово о русском сердце" проходил в Пекине с 12 по 15 июня, приуроченный к празднованию Дня России и 75-летию установления российско-китайских дипломатических отношений. Организаторами культурно-просветительского проекта, в котором приняли участие более 20 регионов РФ, выступили Российский культурный центр в Пекине и Центр креативных индустрий "Новый город". Мероприятия были поддержаны посольством России в КНР.