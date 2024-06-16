Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия опередила США в качестве крупнейшего поставщика газа в Европу
Автоэксперт Шапарин рассказал, как избежать теплового удара за рулем
Основные компоненты договора о пенсионном страховании
Полиции пришлось открыть огонь в ходе шествия фанатов на Евро-2024
Большинству россиян арендуемая квартира обходится в 30-50 тыс. рублей без ЖКХ
Ранее вино из воды, теперь вода из воздуха: новая разработка добывает воду из воздуха
Загородный дом Аллы Пугачевой подорожал до 152 миллионов рублей
Эксперт прогнозирует рост турпотока на Камчатке до 1 млн человек к 2030 году
Рецепт салата с манго и солёными огурцами

Виды страховых рисков и несчастных случаев

2:40
Страхование

При заключении договора страхования вы можете выбрать один или несколько страховых рисков из следующего списка:

Виды страховых рисков и несчастных случаев
Фото: pxhere.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0

1. Травматическое повреждение — это травма (телесное повреждение), полученная вами в результате несчастного случая в течение периода страхования.

2. Временная утрата трудоспособности — временная потеря общей трудоспособности, вызванная несчастным случаем или болезнью, произошедшими или диагностированными в течение срока страхования.

3. Частичная постоянная утрата трудоспособности — частичная потеря общей трудоспособности в результате несчастного случая, произошедшего в течение срока страхования. Эта потеря может наступить как во время действия договора страхования, так и в течение года после несчастного случая.

4. Полная постоянная утрата трудоспособности — полная потеря общей трудоспособности вследствие несчастного случая, произошедшего в период действия договора страхования. Эта потеря также может произойти как во время действия договора, так и в течение года после несчастного случая.

5. Инвалидность I, II или III группы — установление инвалидности I, II или III группы в результате несчастного случая или болезни, произошедших или диагностированных в течение срока страхования. Эта инвалидность может наступить как во время действия договора страхования, так и в течение года после несчастного случая или диагностирования болезни.

6. Утрата профессиональной трудоспособности — потеря профессиональной трудоспособности определённой степени, вызванная вышеперечисленными событиями.

7. Госпитализация — необходимость госпитализации застрахованного лица в результате несчастного случая или болезни.

8. Проведение хирургической операции — необходимость проведения застрахованному лицу хирургической операции из-за несчастного случая или болезни.

9. Смерть в результате несчастного случая или болезни — смерть застрахованного лица, вызванная несчастным случаем или болезнью, произошедшими или диагностированными в течение срока страхования. Смерть может наступить как во время действия договора страхования, так и в течение года после несчастного случая или диагностирования болезни.

Риск "смерть в результате дорожно-транспортного происшествия" означает смерть застрахованного лица в результате ДТП, произошедшего в течение срока страхования.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Российские бойцы завладели передовым боевым роботом в зоне СВО: эстонская разработка послужит на пользу ВПК РФ

В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.

Российские бойцы завладели эстонским боевым роботом THeMIS
Почему в июне нужно вносить соль под лук?
Улучшаем урожай лука солью: когда и как вносить, чтобы получить отличный результат
Токсичность доллара раскрылась во всей красе
Масляные обработки - эффективное и безопасное средство от колорадского жука
Украинские каналы врут об окружении бойцов армии России на Агрегатном заводе Дмитрий Плотников Афганский гость в королевском дворце Абу-Даби: причины и выводы Александр Трубин Мирный план Путина по Украине отвергнут. Последствия: у РФ будут новые субъекты Любовь Степушова
Почему выключение двигателя при работающем кондиционере может дорого вам обойтись
Подкармливаем кабачки в июне: эти 2 средства зарядят их на обильный урожай
Лолита раскрыла секрет похудения перед Премией МУЗ-ТВ: отказ от черешни и фруктов
Лолита раскрыла секрет похудения перед Премией МУЗ-ТВ: отказ от черешни и фруктов
Последние материалы
Рецепт салата с манго и солёными огурцами
Испания возобновила импорт железа и стали из России
Как снизить расход топлива летом: способ, о котором не стоит забывать автомобилистам
Топ-3 интересных факта о фильме "Титаник", о которых многие не знают
Эксперты назвали симптомы опасной болезни породистых собак
Защитить плодовые от птиц помогут шарики
Сборы мультфильма "Гарфилд" превысили 200 миллионов долларов в мировом прокате
Фигуристка Худайбердиева высмеяла желание Шнапцева "породниться" со Щербаковой
Пять легких упражнений для упругих ягодиц
Американские ученые доказали, что слоны разговаривают между собой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников