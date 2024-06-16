Виды страховых рисков и несчастных случаев

2:40 Your browser does not support the audio element. Страхование

При заключении договора страхования вы можете выбрать один или несколько страховых рисков из следующего списка:

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1. Травматическое повреждение — это травма (телесное повреждение), полученная вами в результате несчастного случая в течение периода страхования.

2. Временная утрата трудоспособности — временная потеря общей трудоспособности, вызванная несчастным случаем или болезнью, произошедшими или диагностированными в течение срока страхования.

3. Частичная постоянная утрата трудоспособности — частичная потеря общей трудоспособности в результате несчастного случая, произошедшего в течение срока страхования. Эта потеря может наступить как во время действия договора страхования, так и в течение года после несчастного случая.

4. Полная постоянная утрата трудоспособности — полная потеря общей трудоспособности вследствие несчастного случая, произошедшего в период действия договора страхования. Эта потеря также может произойти как во время действия договора, так и в течение года после несчастного случая.

5. Инвалидность I, II или III группы — установление инвалидности I, II или III группы в результате несчастного случая или болезни, произошедших или диагностированных в течение срока страхования. Эта инвалидность может наступить как во время действия договора страхования, так и в течение года после несчастного случая или диагностирования болезни.

6. Утрата профессиональной трудоспособности — потеря профессиональной трудоспособности определённой степени, вызванная вышеперечисленными событиями.

7. Госпитализация — необходимость госпитализации застрахованного лица в результате несчастного случая или болезни.

8. Проведение хирургической операции — необходимость проведения застрахованному лицу хирургической операции из-за несчастного случая или болезни.

9. Смерть в результате несчастного случая или болезни — смерть застрахованного лица, вызванная несчастным случаем или болезнью, произошедшими или диагностированными в течение срока страхования. Смерть может наступить как во время действия договора страхования, так и в течение года после несчастного случая или диагностирования болезни.

Риск "смерть в результате дорожно-транспортного происшествия" означает смерть застрахованного лица в результате ДТП, произошедшего в течение срока страхования.