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Инженеры представили аппарат, создающий воду из воздуха

Ранее вино из воды, теперь вода из воздуха: новая разработка добывает воду из воздуха

1:39
Наука

На платформе краудфандинга Indiegogo успешно развернулась активная кампания по привлечению финансирования на домашний устройство, способное добывать воду прямо из атмосферного воздуха.

Ранее вино из воды, теперь вода из воздуха: новая разработка добывает воду из воздуха
Фото: commons.wikimedia.org by Drevo61 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Этот аппарат разработан компанией DrinkingMaker, заявившей, что полученная вода полностью безопасна и абсолютно пригодна для употребления. Само устройство имеет сходство с кофейной машиной. В его конструкции реализован механизм сбора влаги из воздуха с последующей шестиступенчатой очисткой.

Метод фильтрации включает использование различных слоев ваты, активированного угля и других волокон. Затем вода подвергается воздействию ультрафиолетового излучения, которое уничтожает микроорганизмы. В итоге получается вода, которая очищена на 99,9%. Кроме того, в устройство встроен HEPA-фильтр для очистки воздуха, который используется в процессе. Таким образом, аппарат выполняет три функции: сушит воздух, очищает его и производит питьевую воду.

Устройства от DrinkingMaker можно дополнить солнечными батареями для использования в поездках и на природе. Компания планирует запустить производство двух моделей — Pro и Primary, стоимостью 339 и 329 долларов, способных получать 19 и 14 литров воды в день соответственно. Кампания уже собрала 2200% необходимой суммы. Первые поставки инвесторам запланированы на начало осени.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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