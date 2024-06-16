Инженеры представили аппарат, создающий воду из воздуха

Ранее вино из воды, теперь вода из воздуха: новая разработка добывает воду из воздуха

1:39 Your browser does not support the audio element. Наука

На платформе краудфандинга Indiegogo успешно развернулась активная кампания по привлечению финансирования на домашний устройство, способное добывать воду прямо из атмосферного воздуха.

Фото: commons.wikimedia.org by Drevo61 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Этот аппарат разработан компанией DrinkingMaker, заявившей, что полученная вода полностью безопасна и абсолютно пригодна для употребления. Само устройство имеет сходство с кофейной машиной. В его конструкции реализован механизм сбора влаги из воздуха с последующей шестиступенчатой очисткой.

Метод фильтрации включает использование различных слоев ваты, активированного угля и других волокон. Затем вода подвергается воздействию ультрафиолетового излучения, которое уничтожает микроорганизмы. В итоге получается вода, которая очищена на 99,9%. Кроме того, в устройство встроен HEPA-фильтр для очистки воздуха, который используется в процессе. Таким образом, аппарат выполняет три функции: сушит воздух, очищает его и производит питьевую воду.

Устройства от DrinkingMaker можно дополнить солнечными батареями для использования в поездках и на природе. Компания планирует запустить производство двух моделей — Pro и Primary, стоимостью 339 и 329 долларов, способных получать 19 и 14 литров воды в день соответственно. Кампания уже собрала 2200% необходимой суммы. Первые поставки инвесторам запланированы на начало осени.