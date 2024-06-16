Особняк Аллы Пугачевой на продажу: цена взлетела на 20 миллионов рублей

Загородный дом Аллы Пугачевой подорожал до 152 миллионов рублей

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

16 июня 2024 года загородный дом Аллы Пугачевой, расположенный в коттеджном поселке Малые Бережки на берегу Истринского водохранилища, подорожал до 152 миллионов рублей.

Фото: инстаграм аккаунт Аллы Пугачёвой

Дом, построенный в конце 90-х годов по проекту певицы, изначально был выставлен на продажу за 132,5 миллиона рублей, но цена постепенно повышалась. Особняк площадью 760 кв. м и участком в 80 соток был переписан на внука Никиту Преснякова, который сейчас проживает в США.

Дом оснащен множеством удобств, включая бассейн, хаммам и систему видеонаблюдения. Несмотря на интерес, покупателей пока не нашлось, и Пресняков даже выставил дом на продажу самостоятельно за 125 миллионов рублей.