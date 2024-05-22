Садальский высмеял компанию Собчак на Каннском фестивале: "От них фотографы разбегались"

Станислав Садальский поделился сплетнями светской львицы Лены Лениной, которая заявила, что Ксению Собчак на Каннском фестивале не жаловали.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" назвал Каннский фестиваль "кинобезумием на Лазурном". Он отметил, что Лену Ленину кино мало интересовало, однако она понаблюдала за Ксенией Собчак.
"Журналисты откровенно презирали всю компанию возглавляемую Ксюшей Собчак. От них фотографы разбегались", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале, ссылаясь на рассказ Лениной.
Ранее Садальский высказался о наряде Лены Лениной на Каннском фестивале.
Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.